Battre M’Sila et tendre l’oreille vers Ben Aknoun

L’US Béni Douala, qui a bien entamé la phase retour du championnat DNA en allant chercher la victoire à Ouargla face au CR Béni Thour (1 - 0), accueillera cet après-midi le WR M’Sila au stade du 1er Novembre.

Entrant dans le cadre de la 17e journée, cette confrontation revêt une grande importance pour les camarades de Guerrab, qui peuvent même détrôner le leader, l’ES Ben Aknoun, qui jouera le choc de la journée face au RC Arbaâ, un autre prétendant à l’accession. Les poulains de Abdenour Hamici ne jurent que par la victoire face à M’sila, tout en tendant l’oreille au stade de Ben Aknoun qui abritera la chaude empoignade mettant aux prises le leader et la formation de Arbâa. En cas de faux pas de Ben Aknoun, conjugué à une victoire du club cher au boss Hocine Ammam, l’US Béni Douala reprendra les commandes. Mais la vigilance doit être de mise. Les Ath Douala sont donc avertis, surtout que les gars de M’sila se présenteront à Tizi-Ouzou avec la nette intention de se racheter de la lourde défaite (3 à 0) concédée la semaine passée à domicile face à l’ES Ben Aknoun. En tout cas, les Daoud, Hadiouche et compagnie ne comptent céder aucun point at home, car l’accession est leur seul et unique objectif cette saison des gars de Béni Douala, conscients que chaque unité aura son pesant d’or au finish.

Périlleux déplacement pour Lakhdaria

De son côté, l’IB Lakhdaria est appelé à effectuer un périlleux déplacement à Boufarik, pour y affronter le WAB local dans un match difficile. La formation de l’ex-Palestro sait pertinemment que sa mission ne sera guère de tout repos. Elle doit sortir le grand jeu si elle veut prétendre à un résultat positif. Pour les autres rencontres de cet après-midi, le NARB Reghaïa accueillera la JSD Jijel, avec l’objectif de confirmer son bon départ lors de cette phase retour. Le NC Magra, lui, recevra sur son terrain et devant son public le CR Béni Thour et part avec les faveurs des pronostics, alors le MB Rouissat sera opposé au RC Boumerdès. Enfin, le match entre l’IB Khemis El Khechna et le CRB Dar El Beida a été renvoyé à mardi 6 février, en raison de la participation de Dar El Beida aux 8e de finales de Dame coupe.

Massi Boufatis