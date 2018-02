Le leader face à la lanterne rouge

Par DDK | Il ya 3 heures 19 minutes | 153 lecture(s)

Le leader, l’E Sour El Ghozlane, accueillera cet après-midi sur son terrain et devant ses supporters la lanterne rouge, le CRB Tizi-Ouzou, pour le compte de la 17e journée. Un match à priori facile pour les gars de Sour El Ghozlane, mais en football, un match n’est jamais gagné d’avance. Les joueurs du CRBTO sont conscients de la lourde tâche qui les attend à Sour El Ghozlane face au leader et sont décidés à créer la surprise. Mais l’ESG ne l’entend pas de cette oreille. Seule la victoire compte pour cette formation, décidée à préserver son fauteuil de leader. C’est là un match à six points pour les deux équipes, aux objectifs diamétralement opposés. L’autre match à suivre, c’est celui qui mettra aux prises l’USM Draâ Ben Khedda avec l’Olympique Tizi Rached. Une rencontre à ne pas rater par les amoureux de la balle ronde et les supporters des deux clubs. Les Ciel et Blanc, drivés par le revenant Mourad Bey, auront en face une équipe de Tizi Rached difficile à manier, qui se présentera sur le terrain avec l’objectif de ne pas rentrer bredouille à la maison. Les gars de l’ex-Mirabeau sont avertis. Ils doivent faire très attention aux Olympiens qui comptent gagner quelques marches au classement. Pour les autres matchs de la journée, le NR Dély Ibrahim affrontera la JS Tixéraine dans un derby qui promet, alors que la JS Tichy aura à en découdre avec le CRB Bordj El Kiffan. La JS Akbou, dos au mur, doit battre la JS Boumerdès pour s’éloigner de la zone rouge, tandis que l’ESM Boudouaou sera opposée à l’IR Birmandreis dans un match ouvert à tous les pronostics. L’ES Azeffoun, elle, ne compte pas rater sa sortie at home face au WA Rouiba. Enfin, l’EC Oued S’mar croisera le fer avec le WB Saoula dans une rencontre qui tiendra toutes ses promesses.

M. B.

Le programme

NRD Ibrahim - JS Tixeraïne

JS Tichy - CRBB El Kiffan

JS Akbou - JS Boumerdès

ESMB - IR Birmandreis

ESE Ghozlane - CRBTO

ES Azeffoun - WA Rouiba

EC Oued Smar - WB Saoula

USMDB Khedda - OT Rached