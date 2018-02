Le leader en appel !

Par DDK | Il ya 3 heures 19 minutes | 175 lecture(s)

Le championnat de la division honneur de Béjaïa se poursuivra, aujourd’hui après-midi, avec la seconde partie de la 12ème journée. Ainsi, en plus de quatre rencontres qui se sont déroulées, hier vendredi, trois autres affiches sont au programme aujourd’hui. Tous les yeux sont braqués sur le stade de Naceria à Béjaïa, qui verra la JS Ighil Ouazzoug accueillir l’incontournable leader, le RC Seddouk, dans ce qui constitue la grosse affiche du jour, soit un duel inégal. C'est là une belle opportunité pour les Vert et Noir d'empocher les points mis en jeu, pour conforter leur fauteuil. Certes, avec la belle forme du moment et l’appui de son chaud public, le RCS part légèrement favori, mais il devra se méfier de son adversaire qui demeure une formation aguerrie et très expérimentée et, donc, capable de créer des problèmes à la formation de Seddouk. Toujours parmi les sérieux clients pour le fameux sésame, on retiendra le duel qui attend les diable rouges du SS Sidi-Aïch, chez eux, face à la surprenante, mais imprévisible équipe de l’AS Oued Ghir, qui ne devrait pas constituer un obstacle pour les gars du SSSA qui sont bien lotis pour récupérer les deux points perdus, mardi, à Souk El-Tenine. Les protégés d’Amaouche devront réussir un résultat positif, s'ils veulent rester dans la course. Il en va de même pour les représentants des Ath Abbas, soit le CRB Aït R’Zine, qui, en accueillant le NB Taskriout, tentera de se refaire une santé, après son revers mardi dernier chez le leader, afin de se relancer à nouveau dans ce championnat. En somme, on doit s'attendre à des bouleversements dans les deux parties du classement.

Zahir Aït Hamouda

Le programme

JS Ighil Ouazzoug - RC Seddouk

SS Sidi-Aïch - AS Oued Ghir

CRB Aït R’Zine - NB Taskriout

Exempt: JSB Amizour