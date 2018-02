La JS Ighil Ali appelée à confirmer

Par DDK | Il ya 3 heures 19 minutes | 157 lecture(s)

Après leur précédente victoire face au WA Felden, lors de leur déplacement à Akbou le weekend dernier, la JS Ighil Ali a incontestablement confirmé qu’ils sont sur la bonne voie après un décevant début de saison. Pour le compte de la 12ème journée, les camarades de Lamine Mesbah accueilleront, cet après-midi, la formation de Bouhamza. La détermination affichée, durant les trois matchs précédents, laisse augurer une belle suite pour la JS Ighil Ali, qui ne lésinera pas sur les efforts pour empocher les 3 points de la victoire et améliorer sa position. Certes, sur papier, les coéquipiers d’Agueni partent avec les faveurs des pronostics, mais la réalité du terrain ne garantit rien, car les visiteurs ne se déplaceront pas en victime expiatoire. L’équipe de l’IRBBH se cherche encore, mais possède de solides arguments, pour mettre en échec le jeu offensif de l’ESIA, une belle empoignade en perspective. Quant à la seconde rencontre, prévue pour cet après-midi, la JS Béjaïa, qui se trouve dans une position inconfortable et qui n’a pas encore goûté à la joie du succès depuis le début du championnat, a tout intérêt à réagir, avant que le fossé ne se creuse davantage. Cependant, face à leur invité du jour, au WAF, la mission des Bougiotes s’annonce difficile et loin d’être une simple partie de plaisir. En somme, l’enjeu de cette rencontre entre mal classés sera grand, et ce, pour les deux formations qui visent la victoire.

Samy H.

Le programme

ES Ighil Ali - IRB Bouhamza

JS Béjaïa - WA Felden