La victoire de la relance ?

Par DDK | Il ya 3 heures 21 minutes | 231 lecture(s)

Les Kabyles ont réalisé l’essentiel avant-hier après-midi en se qualifiant en coupe face au CRB Dar El Beida (0 - 1) au stade de Dar El Beida.

Certes, les capés de Saâdi ont trouvé toutes les peines du monde à se qualifier face à une équipe qui joue dans un palier inferieur. Toutefois, cette victoire est très bonne pour le moral des joueurs qui souffrent en championnat vu les résultats qui peinent à suivre. Soumis à une terrible pression, les équipiers de Redouani soufflent un peu après la qualification en coupe. Une qualification qui vient au bon moment pour les Canaris qui ont été sévèrement critiqués après la défaite face au PAC en championnat. Cette «performance» permettra certainement au club de préparer le match du championnat face au NAHD dans de bonnes conditions. Cependant, les joueurs doivent impérativement s’imposer pour ne pas revenir à la case départ. La JSK reste relégable, un éventuel faux pas pourrait couter cher à l’équipe kabyle. En d’autres termes, la JSK doit battre le NAHD et confirmer cette qualification en coupe d’Algérie. Une victoire face au Sang et Or leur donnera plus de confiances pour le restant des matchs de la saison en cours. Le coach Saâdi aura la lourde tâche de préparer encore mieux son effectif pour prétendre à enchainer sur de bons résultats. Le seul objectif est d’assurer le maintien en ligue 1 Mobilis et d’aller le plus loin possible dans la compétition de la coupe.

Reprise des entraînements demain à 10 heures

Par ailleurs, la reprise des entrainements est prévue pour demain à 10 heures au stade du 1er Novembre. Les Kabyles entameront la préparation du match face au NAHD qui se jouera samedi prochain pour le compte de la 19e journée du championnat. Après la qualification en coupe face à Dar El Baida, les Canaris veulent s’offrir le NAHD pour quitter la place de relégable qu’ils occupent pour le moment.

M. L.