«Mes consignes ont porté leurs fruits»

Par DDK | Il ya 3 heures 20 minutes | 224 lecture(s)

L’entraîneur Noureddine Saâdi était content à la fin de la rencontre, suite à la qualification de son équipe au prochain tour de la coupe d’Algérie, face au CRB Dar El-Beida. Malgré toutes les difficultés rencontrées, le coach kabyle estime que l’essentiel est d’avoir assuré la qualification au ¼ de final de Dame coupe. «C’est vrai qu’on a trouvé des difficultés pour entrer dans le match, mais le plus important, aujourd’hui, est d’avoir arraché la qualification», a déclaré Saâdi. Les Canaris ont livré une prestation fringante au début de la deuxième mi-temps, et ce après une mine déconfite et des tentatives vaines enchainées lors des rencontres précédentes. Une occasion tant attendue par les capés de Saâdi d’étancher leur soif de victoire au grand bonheur de leurs supporters. «On a montré un meilleur visage en seconde période. On a donné des consignes aux joueurs durant la pause citron, qui ont porté leurs fruits», a déclaré le coach des Canaris.

«Oukaci mérite d’être titulaire»

Oukaci a réussi de belles performances durant la demi-heure qu’il a jouée lors de ce match de coupe. Interrogé sur le rendement de son milieu de terrain, Saâdi n’a pas caché sa satisfaction. «Oukaci m’a vraiment impressionné aujourd’hui. Il mérite sa place dans le onze de départ», a-t-il confié.

«La discipline, une ligne à ne pas franchir»

Le coach Saâdi a sanctionné le milieu de terrain, Yettou, qu’il a laissé sur le banc lors de la rencontre face au PAC, et a également écarté Benaldjia de la liste des convoqués pour ce match de coupe. Le coach kabyle a réitéré une nouvelle fois qu’il ne badinait plus avec la discipline. «Je le dis et je le redis, la discipline est une ligne à ne pas franchir», prévient-il.

«Je remercie les joueurs pour leur solidarité»

Bien que ses joueurs aient fourni une prestation juste moyenne, Saâdi était très satisfait de la solidarité du groupe. D’ailleurs, il a remercié ses joueurs pour leur comportement sur le terrain. «Le début de la rencontre n’a pas été facile pour nous, mais on a bien réagi en deuxième mi-temps et on aurait même pu marquer un autre but. Les joueurs ont fait preuve de solidarité sur le terrain et je les remercie beaucoup», conclut le coach.

M. L.