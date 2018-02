«Les joueurs ont réalisé l’essentiel»

Par DDK | Il ya 3 heures 20 minutes | 199 lecture(s)

Outre la prestation peu rassurante contre Dar El Beida, l’homme d’affaires Chérif Mellal n’a retenu que le plus important, à savoir le fameux sésame pour disputer les quarts de finale : «Le plus important aujourd’hui (ndlr, avant-hier), c’est d’avoir arraché le billet qualificatif pour le prochain tour. Le match n’a pas été facile, certes, mais les joueurs ont fait l’essentiel», a dit Mellal. Cela dit, il a reconnu que le rendement des hommes de Saâdi était au-deçà des espérances : «La manière n’y était pas aujourd’hui (ndlr, avant-hier). Les joueurs ont joué la peur au ventre à cause de la situation dans laquelle se trouve l’équipe. Mais je crois que cette qualification nous fera beaucoup de bien», ajoute-t-il.

«On vise le maintien, mais on jouera nos chances à fond en Coupe»

Après que son équipe a atteint le stade des quarts de finale, Mellal assure que la JSK fera tout pour aller loin dans cette compétition populaire : «Notre objectif reste le maintien. En ce qui concerne la Coupe, on jouera à domicile lors du prochain tour et on tentera d’aller plus loin possible» indique-t-il. Pour le prochain match du championnat face au NAHD, le «futur» président de la JSK affirme que son club est dans l’obligation de rafler la mise pour s’offrir un petit bol d’air frais : «Les joueurs doivent savoir dès maintenant que je veux coûte que coûte les trois points face au NAHD. C’est un match décisif pour la suite, je ne veux en aucun cas qu’on le rate», prévient-il.

«Ce qui me préoccupe, c’est l’avenir de la JSK»

À quelques jours de son intronisation à la tête du club, Mellal affirme que son seul souci est que la JSK assure son maintien : «Pour ce qui est de l’AG de ce 7 février, je dirais que ce qui me préoccupe, c’est l’avenir du club. Je ne vais pas fuir mes responsabilités, je ferai tout pour sauver l’équipe», a conclu Mellal son intervention.

M. L.