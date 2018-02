Les caisses du club bientôt renflouées

Par DDK | Il ya 3 heures 21 minutes | 133 lecture(s)

Les joueurs de la JSMB, astreints hier à une journée de repos, vont devoir reprendre dès cet après-midi leur bâton de pèlerin.

En effet, ils poursuivre la préparation de la suite du championnat, avec en ligne de mire cette affiche de la 19e journée contre l’AS Ain M’Lila, qui n’est autre que le dauphin du groupe. Le staff technique, qui semble mettre à profit cet arrêt forcé de la compétition officielle pour revoir certaines choses dans l’équipe, aura encore quatre jours devant lui pour peaufiner tout le travail entamé depuis mardi dernier. Autrement dit, l’objectif étant celui de mettre en place un dispositif qui sera à même de permettre à son team d’aligner un deuxième succès de suite sur son terrain contre un rival direct, pour espérer se rapprocher davantage du podium. D’autre part, la trésorerie du club phare de la Soummam sera bientôt renflouée par une conséquente somme d’argent, soit six milliards de centimes, au titre du budget primitif (BP) 2018 de la nouvelle APC de la ville de Béjaïa. Ainsi, cette quote-part de la JSMB représente, d’ores et déjà, une bonne bouffée d’oxygène pour la direction du club qui pourra ainsi procéder à la régularisation des arriérés de salaires des joueurs, variant entre trois et cinq mois. Ceux-ci n’en seront que réjouis et pourront, dès lors, se concentrer pleinement sur le principal objectif du club cette saison, à savoir son retour parmi l’élite dès le mois de mai prochain.

B Ouari.