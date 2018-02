«On se battra jusqu’à la fin»

Par DDK | Il ya 3 heures 21 minutes | 245 lecture(s)

Accosté avant-hier matin, le driver de la JSMB a bien voulu parler de la préparation de la suite du parcours et des objectifs du club.

La Dépêche de Kabylie : Vous venez de boucler une petite semaine de travail. Peut-on dire que cette mini rêve est venue au bon moment ?

Mounir Zeghdoud : Oui, même si rien ne remplace la compétition officielle, il est toujours bon de marquer une halte pour se remettre en cause et recharger les batteries. Nous concernant, nous avons notamment travaillé les automatismes et l’aspect physique avec les joueurs qui ont d’ailleurs bien répondu sur le terrain. Nous escomptons peaufiner notre préparation dès le début de la semaine prochaine, dans l’optique de nous tenir prêts pour la reprise du championnat.

En évoquant le championnat, votre équipe aura à aborder prochainement un virage presque décisif contre des concurrents directs pour l’accession, à l’instar de l’ASAM, l’ASO et la JSMS. Comment comptez-vous vous y prendre ?

J’en conviens. On livrera des duels chocs contre ces équipes, mais sachez aussi qu’on prendra tous les matchs avec la même détermination, car force est de rappeler que rien ne sera facile durant cette seconde manche, dans la mesure où personne ne vous fera de cadeau. Toutes les équipes lutteront qui pour le podium, qui pour la survie en Ligue 2. De notre côté, il va falloir remporter toutes nos rencontres à domicile et faire en sorte de négocier de la meilleure façon nos rendez-vous extramuros, pour espérer réaliser notre objectif. Il reste encore 36 points en jeu, alors que nous n’accusons que deux unités sur le 3e. Rien n’est encore joué

On vous laisse conclure…

On se battra jusqu’au bout pour faire revenir la JSMB à la place qu’elle mérite, la Ligue 1 Mobilis en l’occurrence. Sur ce, je demande à tout le monde, joueurs, dirigeants et supporters, de continuer à y croire et à se serrer les coudes.

Entretien réalisé par B. O.