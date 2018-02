Fin du stage de Tikjda

Par DDK | Il ya 3 heures 21 minutes | 182 lecture(s)

En prévision des Jeux panarabes prévus du 2 au 8 avril au Soudan et des Jeux méditerranéens, qui s’étaleront du 22 Juin au 1er juillet à Tarragone (Espagne), la sélection nationale de Boxe (sénior) a effectué un stage de préparation en altitude au niveau du Centre national des loisirs et des sports de Tikjda, du 18 au 30 janvier. Conduite par le nouveau sélectionneur, Dine Ahmed, la délégation, composée de 17 pugilistes, à l’instar de Flissi, Kramou ainsi que Benbaâziz, Litim et Touareg, a suivi une préparation physique intense. «Nous avons choisi, entre autres, les boxeurs ayant participé au dernier championnat national qui s’est déroulé dernièrement à Boussaâda. Cela dit, on supervisera d’autres boxeurs lors de la Coupe d’Algérie prévue en mars prochain», dira le sélectionneur national, rencontré sur place. Ce dernier estime que la préparation s’est déroulée dans de bonnes conditions sur les hauteurs du Djurdjura. «Un endroit idoine pour travailler la condition physique, la première chose que recherche un boxeur, sachant que l’altitude permet une très bonne oxygénation. Les matinées ont été consacrées au travail physique, tandis que les l’après-midi ont été axés sur la préparation technique. Puisque le CNLST ne dispose pas de matériels spécifiques à la discipline, nous avons ramené avec nous le matériel nécessaire, comme les rings et les sacs que nous avons accrochés sur les arbres.», détaille le coach. Concernant les objectifs assignés à la sélection de Boxe, Dine Ahmed informe les pugilistes sont appelés à «bâtir, d’abord, une sélection performante, d’un beau niveau technique et, pourquoi pas, d’envergure mondiale. Une sélection qui représentera dignement la boxe algérienne, en lui rendant son aura d’antan». Néanmoins, le sélectionneur national est revenu sur l’absence de relève dans cette discipline : «On essaye de faire en sorte de disposer au minimum de deux boxeurs pour chaque poids, comme ce fut le cas auparavant. Lorsque j’étais boxeur, nous étions cinq boxeurs à avoir le même poids, 75 Kg en l’occurrence. Ce qui avait généré une concurrence qui nous poussait à travailler davantage pour rester au top». Interrogé sur les chances de consécration des pugilistes algériens dans les différentes compétitions qui les attendent, Ahmed Dine estime qu’«il n’est plus question de continuer de participer pour participer. Le groupe compte de bons pugilistes, à l’instar de Kramou Wael (64 Kg), qui a pris part au championnat du monde en Kazakhstan, et de Touareg Mohamed (49 Kg)… Des boxeurs de qualité sur qui on peut compter. J’espère qu’ils seront à la hauteur et représenteront dignement la boxe algérienne et, pourquoi pas, décrocher des médailles», conclut-il

M. A.