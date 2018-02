La JS Azazga se révolte

Par DDK | Il ya 3 heures 22 minutes | 171 lecture(s)

La JS Azazga s’est révoltée, avant-hier, sur son terrain et devant ses supporters, en battant lourdement l’équipe du NRB Ouled Derradj (3 à 0).

Ce match, entrant dans le cadre de la 17e journée du championnat inter-régions, a été une occasion pour les capés de Hocine Chikhi de refaire surface et de signer un large succès qui leur a permis de grimper dans le classement. Les Azazguis, qui retrouvent à l’occasion la confiance, veulent assurer leur maintien le plus vite possible, pour qu’ils puissent prétendre à une place honorable au classement. Ce ne sera pas facile, mais avec ce nouvel état d’esprit qui anime le groupe, la JS Azazga peut réussir cet objectif, à condition d’enchaîner d’autres belles performances.

Le MB Bouira continue son ascension

Pour le MB Bouira, les choses s’annoncent sous de bons auspices. Après son succès en dehors de ses bases lors de la première journée de la phase retour, le MBB n’a pas raté sa sortie à domicile en battant son invité du jour, le DRB Baraki, sur le score de deux buts à zéro. Les Bouiris, auteurs d’une bonne prestation, sont dans le top 5 des équipes de la division inter-régions (groupe centre-est). Pour le reste des matchs, le SA Sétif a pris le meilleur sur l’IRB Aïn Lahdjar en s’imposant 2 à 1 et met la pression sur le CRB Ouled Djellal, qui a battu sur le même score le CRB Aïn Djasser. L’AS Bordj Ghedir, pour sa part, respire et bat le CA Kouba 2 à 0, tandis que le FC Bir El Arch a réalisé l’essentiel en s’imposant 1 à 0 face à l’OMR El Annasser. L’IRB Berhoum, lui, n’a pas fait dans le détail en atomisant 3 à 0 le Hydra AC, alors que le match USM Sétif - MB Hassi Messaoud devait avoir lieu hier.

Massi Boufatis

Les résultats

JS Azazga 3 - NRBO Derradj 0

ASB Ghedir 2 - CA Kouba 0

MB Bouira 2 - DRB Baraki 0

IRB Berhoum 3 - Hydra AC 0

IRB Ain Lahdjar 1 - SA Sétif 2

FCBE Arch 1 - OMRE Annasser 0

CRBO Djellal 2 - CRBA Djasser 1

USM Sétif - MBH Messaoud (joué hier)