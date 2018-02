Trois joueuses convoquées en sélection

Par DDK | Il ya 3 heures 21 minutes | 195 lecture(s)

Trois athlètes du CF Akbou senior (féminin) ont été convoquées à un stage de préparation de l'EN féminine, entamé hier samedi, au CNT de Sidi Moussa. Il s'agit de Rabhi Assia, Aït Mahdi Saïda et Benaïssa Djamila. Il y a lieu de préciser que ces jeunes ambassadrices de la vallée ont été performantes au sein de leur club avec le titre de championnes d’Algérie dans son édition 2016/2017 et restent toujours en course, lors de l'exercice actuel, dans les trois épreuves. Ainsi donc, cette convocation à ce stage, qui s’étalera jusqu’au 11 février, n'est qu’une juste récompense pour ces trois joueuses, eu égard au travail qu’elles ont accompli.

Z. A. H.