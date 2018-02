Kamel Arab nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 3 heures 21 minutes | 175 lecture(s)

La direction de la JS Boukhalfa, club de la division honneur Tizi-Ouzou, à sa tête Moh Bouchakour, vient de nommer un nouvel entraîneur à la place de Rachid Merabet, suspendu par la commission de discipline de la ligue de football de Tizi-Ouzou. Ainsi, les dirigeants des Banlieusards de Tizi-Ouzou ont jeté leur dévolu sur le désormais ex-coach de l'OS Moulediouane qui a réalisé de bons résultats avec son ex-équipe. Cette information a été confirmée par le président de la JS Boukhalfa : «On tient notre nouvel entraîneur, Kamel Arab, avec qui on a tout conclu. En raison de la suspension de Rachid Merabet par la Ligue, on a jugé utile d'engager un nouveau coach pour la phase retour. On a, donc, opté pour Arab, qui a gagné en expérience. Il va certainement apporter sa touche au club», estime-t-il.

M. B.