Sour El Ghozlane prend le large

Par DDK | Il ya 3 heures 38 minutes | 191 lecture(s)

La 16e journée du championnat Régionale 1 a été favorable au leader, l’E Sour El Ghozlane, qui vient de creuser l’écart à sept points de son poursuivant immédiat, l’EC Oued Smar.

L’équipe de Sour El Ghozlane s’est imposée sur le score de deux buts à un devant la lanterne rouge, le CRB Tizi-Ouzou. Une victoire ô combien précieuse pour le leader qui se dirige tout droit en inter-régions. En totalisant 37 points dans son compte, l’ESG est sur la bonne voie, contrairement au CRBTO qui se complique la tâche, en restant à la dernière place avec seulement dix points. La mission des poulains de Chabane Meftah s’annonce encore plus difficile et compliquée pour le maintien en Régionale 1 cette saison.

Draâ Ben Khedda et Azeffoun respirent

Les deux autres équipes de la wilaya de Tizi-Ouzou, l’USM Draâ Ben Khedda et l’ES Azeffoun, n’ont pas raté cette reprise du championnat en s’offrant les trois points devant respectivement l’Olympique Tizi Rached (2 à 1), sur un doublé de Si Ali, et le WA Rouiba (1 à 0). Les Ciel et Blanc de Draâ Ben Khedda totalisent, désormais, 17 points, mais restent à la 14e place. Ils doivent continuer sur cette lancée pour quitter le bas du tableau, alors que les Marins d’Azeffoun remontent la pente et pointent à la 8e place avec 20 points.

La JS Akbou ne sait plus gagner, la JS Tichy refait surface

Pour sa part, la JS Akbou ne sait plus gagner, puisqu’elle reste toujours à l’avant-dernière place du classement général, avec 14 unités à son actif. En recevant son homologue de la JS Boumerdès, la JSA a laissé des plumes à domicile, en s’inclinant sur le score de 2 à 1. La JS Tichy, en revanche, a su refaire surface en battant à domicile son invité du jour, le CRB Bordj El Kiffan en l’occurrence, par la plus petite des marges (1 à 0). L’équipe de Tichy quitte, de ce fait, la zone rouge, au grand bonheur de ses supporters. Pour le reste des rencontres, le NR Dely Ibrahim a été battu à domicile 1 à 0 par la JS Tixéraine, tandis que l’ESM Boudouaou a fait match nul deux buts partout face à l’IR Birmandreis. Enfin, l’EC Oued Smar s’est imposé 3 à 2 devant le WB Saoula.

Massi Boufatis