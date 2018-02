Seddouk, tel un rouleau compresseur !

Par DDK | Il ya 3 heures 38 minutes | 195 lecture(s)

En visite chez la formation de la JSIO, les protégés de Louala, qui avaient déjà brillé jusque-là avec la dernière performance chez eux, mardi, face au CRB Aït R’Zine, avaient à cœur de l'emporter pour garder leur belle dynamique et conserver, ainsi, leur place de leader. Mission accomplie pour les Vert et Noir. Les coéquipiers de Benmahrez, rentrés sur l'aire du jeu très motivés et plus que jamais décidés à l'emporter, ont entamé le match tambour battant. À peine deux minutes se sont écoulées qu'ils parviennent à s'offrir la première occasion d'ouvrir la marque. Mouloudi réussit à déborder sur son flanc gauche et remet sur orbite Khaled qui mettra à rude épreuve le gardien de la JSIO. Continuant leur pressing, les coéquipiers de Benmaâmar réussiront à mettre en danger le compartiment défensif adverse, sans toutefois parvenir à trouver le chemin des filets. Il faut dire que les joueurs du RCS ont paru quelque peu amorphes et tétanisés par l’enjeu du match. À la reprise, les coéquipiers de Hemani sont revenus sur le terrain avec l'idée d'arracher la victoire. Aussi, après une première tentative avortée de Billal, la prochaine action a été la bonne, puisqu’après un joli mouvement collectif, Hakim M'Sili met dans le vent deux défenseurs, avant de fusiller le gardien de la JSIO qui n'a vu que du feu. Un but qui a complètement libéré la formation du RCS, qui, dès lors, fera cavalier seul parvenant à inscrire un deuxième but par le rugueux défenseur Benmaâmar juste après l'heure du jeu. En face, les coéquipiers de Djaâfri, qui n'ont à aucun moment fermé le jeu, ont beau essayé de revenir un tant soit peu dans la partie, leurs actions manquaient à chaque fois de punch, pour espérer déstabiliser l'arrière garde locale bien articulée autour du rugueux Bachir Naït Bouda. Libérés, les gars du RCS réussiront à marquer une troisième banderille par le biais du virevoltant et talentueux Beddar. La partie venait, alors, d’être pliée. Toutefois, leurs efforts seront récompensés à huit minutes de la fin par l'entremise de Kafi qui sauvera l'honneur de son équipe. Suite à quoi, l'excellent arbitre Abid sifflera la fin des débats sur cette large victoire précieuse et méritée des Vert et Noir au grand bonheur du nombreux public qui a accompagné l'équipe à Béjaïa.

Zahir Aït Hamouda

Les résultats

JSI Ouazzoug 1 - RC Seddouk 3

CRB Aokas 2 - O Akbou 0

CSP Civile 2 - AS Taâssast 1

SRB Tazmalt 2 - NC Béjaïa 1

ARB Barbacha 1 - CRBSE Tenine 1

SS Sidi Aïch 4 - ASO Ghir 0

CRB Aït R’Zine 3 - NB Taskriout 3