«La victoire de la confirmation»

Par DDK | Il ya 3 heures 39 minutes | 200 lecture(s)

«Sincèrement, j'appréhendais ce match après notre succès, face au CRBAR. On a bien entamé la partie, en poussant l'adversaire à défendre son camp. On s'est procuré plusieurs occasions et on a réussi à marquer deux buts au début de la seconde mi-temps. Puis, on a continué à presser, ce qui nous a permis de tuer le match. Par la suite, on a opéré des changements. L’équipe a bien tenu son rôle et a su assurer le gain du match. C'est un succès réconfortant qui nous permet d'entrevoir les prochains matchs en toute sérénité», affirme-t-il.

Z. A. H.