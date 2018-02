Béni Mansour freine Feraoun

Par DDK | Il ya 3 heures 38 minutes | 176 lecture(s)

Les faits marquants de cette douzième et avant-dernière journée de la phase aller sont incontestablement le faux-pas du chef de file, l’Olympique de Feraoun, face à Beni Mansour, et la première victoire de la saison et la JS Béjaïa. La belle série des onze matchs sans défaite enregistrée depuis l’entame du présent exercice par le leader, l’Olympique de Feraoun, prend ainsi fin. C’était vendredi dernier à Béni Mansour face à l’Union locale. En effet, les poulains du jeune coach de Kamel Kechita ont réussi à faire la différence dès la première mi-temps, grâce à deux réalisations signées par Azzedine Titouh (20’) et le remplaçant Adnane Bouzeroura (35’). Cela dit, ce revers n'empêche pas le onze de Feraoun de conserver le fauteuil de leader et de se parer du titre symbolique de champion d'hiver, avant même la fin de la première manche. Les autres poursuivants immédiats, le WRB Ouzelaguen et le la JS Tameridjet, ont glané les trois points de la victoire face à, respectivement, l’O M’Cisna (1 à 0), et l’US Sidi-Ayad (1 à 0), au moment où l’IRB Bou Hamza revenait d’Ighil Ali avec le plein. Pour sa part, la JS Béjaïa, qui a enregistré jusque-là trois nuls et 7 défaites, n'a pas raté l'occasion de signer son premier succès de la saison avec la réception du WA Felden. Une rencontre qui s’est soldée par le score sans appel de 5 à 0. Grâce à ce large succès à domicile, la JSB quitte la position de lanterne rouge pour la céder à Darguina, qui a perdu son match par tapis vert face au BC El Kseur, pour absence de médecin.

Samy H.