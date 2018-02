Le FC Tadmaït seul aux commandes

Par DDK | Il ya 3 heures 38 minutes | 193 lecture(s)

La première journée de la phase retour du championnat de la division honneur de Tizi-Ouzou a été favorable au FC Tadmaït qui a réalisé la meilleure opération, en engrangeant trois points devant l’ES Assi Youcef. Un pactole très important, puisque il permet aux camarades de Hafidh Meziouedene de s’emparer, seuls, des commandes, suite au nul concédé à domicile par leur ex-co-leader, l’O Tizi Gheniff devant le RC Betrouna. Une contre-performance qui, certainement, pèsera dans le décompte final pour les Olympiens, sommés de réagir rapidement, afin d’éviter de se faire distancer davantage. Toujours dans le haut du tableau, l’autre grand perdant de cette seconde manche du championnat, est, sans nul doute, le CA Freha. En effet, les jeunots d’Ath Djennad, qui se déplaçaient chez l’étoile de Draâ El-Mizan, ont mal négocié leur virée dans le Sud de la wilaya, en s’inclinant par la plus petite des marges, et se voient ainsi freinés dans leur élan. Pour sa part, la JSC Ouacifs, qui restait sur deux revers de suite, a renoué, elle, avec le succès en atomisant la lanterne rouge, l’ES Sikh Oumeddour, qui a subi un nouveau naufrage. De son côté, le KC Taguemount Azouz est allé enfoncer l’ASC Ouaguenoun, chez elle, dans un match durant lequel se seraient produits des dépassements envers les officiels du match. Un dérapage qui ne travaillera, sans doute, pas les affaires des locaux, acculés par une longue série de mauvais résultats, et qui, pour rappel, n’ont pas encore goûté à la victoire depuis le début de saison. Enfin, à Tigzirt, l’équipe locale (EST) a réussi l’essentiel, en l’emportant par la plus petite des marges, devant son invité de l’AC Yakourène. Il est à signaler que le dernier match de cette 16ème journée devait opposer la JS Boukhalfa au FC Ouadhias, hier après-midi, au stade de Tizi-Rached.

S. K.

Les résultats

FC Tadmaït 3- ESA Youcef 1

OT Gheniff 2- RC Betrouna 2

JSC Ouacifs 8- ESS Oumeddour 0

EDE Mizan 1- CA Freha 0

ES Tigzirt 1- AC Yakourène 0

ASC Ouaguenoun 0 - KCT Azouz 1