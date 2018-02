La montée toujours jouable

Par DDK | Il ya 3 heures 38 minutes | 212 lecture(s)

La JSM Béjaïa amorcera, dès vendredi prochain, une étape décisive pour la montée en ligue 1 Mobilis cette saison.

Avec 36 points encore en jeu, pour seulement deux unités de retard sur le 3e, à savoir l’AS Aïn M’Lila, qu’ils accueilleront lors de la prochaine journée (19ème), les hommes de Mounir Zeghdoud ont toujours leurs chances de décrocher une place au soleil. Ceci à condition de sortir le grand jeu pour pouvoir négocier, sans gros dégâts, les quatre prochaines rencontres du championnat, où il s’agira, d’abord, de faire le plein à domicile (ASAM et CAB) et faire en sorte d’éviter la défaite à Chlef et Skikda. Autrement dit, les gars de la Soummam livreront quatre matchs couperet contre trois concurrents directs pour l’accession, en l’occurrence l’ASAM, l’ASO et la JSM Skikda, en plus de la lanterne rouge du groupe, le CAB, luttant désespérément pour sa survie. Le moindre point de perdu, notamment au stade de l’UMA, vaudra, sans aucun doute, son pesant d’or dans le décompte final. À ce sujet, le match de ce weekend contre le dauphin du groupe constituera déjà un sérieux test, voire même la clé de l’accession pour Hamza Ouanes et consorts, s’ils désirent réellement se rapprocher de leur objectif, ceci avant d’aller défier les lions du Cheliff, chez eux, une semaine plus tard. Les camarades de Belgherbi recevront, ensuite, la lanterne rouge du championnat, à savoir le CA Batna, avant d’aller rendre une nouvelle fois visite à un sérieux client pour l’accession, qui n’est autre que la JSM Skikda. En clair, les Béjaouïs, qui ont retrouvé la confiance, suite à leur dernier succès à domicile contre le RCK (2-0), entendent jeter encore toutes leurs forces dans cette même bataille de l’accession. Ils demeurent naturellement conscients de l’extrême difficulté de leur mission sur le terrain et des obstacles à surmonter sur leur chemin. Par conséquent, ce challenge nécessite l’union des forces vives du club pour espérer en finir avec l’enfer de la ligue 2, dont c’est la quatrième saison de suite pour la JSMB. Pour sa part, la direction du club, qui compte elle aussi jouer la carte de la motivation financière, pour inciter les joueurs à aller chercher d’autres performances, compte, d’ores et déjà, leur réserver une prime conséquente en cas de succès, vendredi prochain, contre l’ASAM. D’ailleurs, même le président Boualem Tiab n’a pas manqué l’occasion de l’avouer à la face de ses protégés, la semaine passée, ceci non sans les rassurer sur leurs arriérés de salaire. De leur côté, les amoureux du club qui continuent de s’accrocher à l’espoir fou de voir leur équipe retrouver l’élite, cette saison, ont accueilli avec beaucoup d’enthousiasme les dernières déclarations du coach Mounir Zeghdoud qui a martelé encore que son équipe ne baissera jamais les bras jusqu’à la fin. Ces mêmes supporters estiment aussi que leur team possède le potentiel humain à même de les combler de joie en fin de saison et leur faire oublier les déboires des saisons précédentes.

B Ouari.