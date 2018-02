Par DDK | Il ya 3 heures 38 minutes | 183 lecture(s)

À la faveur de son large succès sur le score sans appel de 4 à 1, avant-hier après-midi, face au WR M’Sila, conjugué à la défaite surprenante à domicile par l’ex-leader l’ES Ben Aknoun face au RC Arba sur le score de 1 à 0, l’US Béni Douala reprend les commandes du groupe centre de la Division Nationale Amateur. Une victoire éclatante pour les capés de Abdenour Hamici qui n’ont pas fait dans le détail. Les camarades de Hadiouche étaient les premiers à ouvrir la marque à la 14’ par l’entremise de Deghmani, mais ce n’est que partie remise, puisque les visiteurs ont réussi à égaliser à la 32’. C’est sur un résultat de parité que s’est achevé le premier half. Après la pause citron, les Ath Douala sont revenus en force, en rajoutant 3 buts. Daoud Mohamed a doublé la mise, avant que Belladjel Khelifa ne porte l’estocade à 3 à 1. Aziz Guerrab, le buteur attitré et capitaine de l’US Béni Douala, a terminé le festival de buts par un quatrième. Un large succès qui permet à l’US Béni Douala d’entrevoir la suite sous de bons auspices et de préparer le choc de la prochaine journée, face au RC Arba, son dauphin, avec plus de confiance et d’assurance.

Massi Boufatis