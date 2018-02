Séminaire régional sur les nouvelles règles et techniques

Par DDK | Il ya 3 heures 37 minutes | 162 lecture(s)

La salle OMS de Bouira a abrité durant deux jours, les 26 et 27 janvier derniers, un séminaire régional d’arbitrage et techniques au profit d’une quarantaine d’arbitres et entraineurs de judo de quatre ligues des wilayas du Centre. Organisé par la ligue de Bouira de Judo, le séminaire a été animé par les arbitres internationaux Mérioua Mohamed et Saoud Omar. Ce dernier occupe aussi le poste de directeur national d’arbitrage au niveau de la FAJ (Fédération algérienne de judo). Les deux chargés de mission ont fourni des explications détaillées sur les nouvelles règles et techniques introduites par la FIJ, pour la mise à jour des ligues de wilaya à travers les arbitres et les entraineurs sur les nouvelles règles et techniques de jeu. Auparavant, les séminaires concernaient uniquement les arbitres, désormais même les entraineurs sont impliqués. «Ces derniers vont à leur tour instruire leurs athlètes sur les changements effectués», dira le directeur national d’arbitrage auprès de la FAJ, M. Saoud Omar. C’est le début d’une série de sorties à la rencontre des arbitres et entraineurs des différentes ligues nationales pour l’explication des nouvelles règles et techniques mises en exergue par la FIJ.

M. A.