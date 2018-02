«Le judo algérien est sur la bonne voie»

Par DDK | Il ya 3 heures 38 minutes | 175 lecture(s)

«Après le football qui connait d’intenses changements dans les règles et loi de jeu, c’est le cas aussi du judo», dira Saoud Omar. Pour maintenir cette discipline dans les JO (jeux Olympiques), Et de préciser : «Il faudrait à chaque fois revoir et améliorer certaines règles et techniques, (les interdits, le marquage des points, les accidents…) des changements en continu dans les règles et techniques. L’ensemble des entraineurs et arbitres qui doivent être mis à la page pour mieux maitriser la réglementation, surtout les entraineurs qui sont désormais impliqués». Aujourd’hui, enchaîne notre interlocuteur, «un entraineur qui ne participe pas à un séminaire n’aura pas sa licence et n’aura pas le droit de coacher son athlète». C’est une décision de la FAJ, explique-t-il, «pour inciter tout le monde à parler le même langage». Par ailleurs, le judo, dira Saoud Omar, «est sur la bonne voie à l’aune des résultats réalisés par la sélection nationale de judo lors du dernier championnat d’Afrique qui s’est déroulé à Madagascar, des résultats jamais connus depuis 1989, en terminant à la première place avec 11 médailles d’or, filles et garçons, première place en individuel et aussi par équipes». Et d’ajouter : «C’est la preuve de la bonne santé du judo algérien». «J’espère, conclut-il, qu’on pourra maintenir ce même état d’esprit et réaliser de bons résultats lors du championnat d’Afrique prévu en avril prochain en Tunisie».

M’hena A.