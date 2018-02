Le MOB confirme sa bonne santé

Par DDK | Il ya 3 heures 39 minutes | 232 lecture(s)

Le stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa a abrité, avant-hier, la rencontre MOB - MCO, comptant pour les 8es de finale de la coupe d’Algérie.

Après la victoire, les Béjaouis ont confirmé leur statut de bête noire des Oranais en les écartant de la course pour la troisième fois consécutive dans un match qui s’est déroulé dans un fair-play total. Les capés de Bouarata ont entamé la partie en force, mais en ratant plusieurs occasions de buts à l’image de Kadri (5’ et 75’), Hichem Cherif (12’), Soltane (14’), Salhi (31’). Malgré la domination des Vert et Noir, le but libérateur n’est venu qu’à la 80e minute suite à un penalty transformé magistralement par le meilleur joueur sur le terrain, Yacine Salhi. Les visiteurs qui ont bien dominé le milieu de terrain surtout en seconde période, n’ont créé aucune occasion franche qui mérite d’être signalée, le gardien Meziane était ainsi au repos tout au long de son premier match avec les Crabes.

MCA, prochain adversaire des Béjaouis

En dehors de cette qualification, les camarades de Bouledieb ont réalisé l’une de leurs meilleures prestations, cette année, avec une très bonne assise défensive, un bon milieu de terrain et une attaque qui crache le feu, chose qui augure d’un avenir meilleur. Suite à cette belle qualification, les Crabes affronteront lors des ¼ de finale, qui se joueront les 2 et 3 mars prochains, le MCA au stade de 5 Juillet.

Z. H.

Le programme

des quarts de finale

MC Alger - MO Béjaïa

CR Zaouia - AS M’lila

JS Kabylie - USM Blida

USMB Abbès - JS Saoura