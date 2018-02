Par DDK | Il ya 3 heures 38 minutes | 188 lecture(s)

À la fin du match, le coach Bouarata a déclaré : «Au vu de la physionomie de la rencontre, la victoire est amplement méritée et le mérite revient en premier lieu aux joueurs qui se sont adaptés à ma méthode de travail depuis maintenant un mois. On est sur une courbe ascendante avec une grande amélioration dans le jeu et une grande compréhension de nos plans de jeu que les joueurs ont concrétisé positivement sur le terrain. On s’est créé beaucoup d’occasions sans pour autant les traduire en buts devant une coriace équipe oranaise qui reste parmi les meilleures équipes de la ligue 1. On a dominé presque la majeure partie de la rencontre, et concernant le rendement, je peux dire que comparativement au match du RCK, une grande amélioration est visible sur tous les compartiments. On a confirmé notre statut de leader du championnat de ligue 2 même s’il nous reste encore beaucoup de travail à faire, les joueurs sont à féliciter pour la production de bonne qualité qu’ils ont présenté, que ce soit collectivement ou individuellement, chose qui nous réconforte pour l’avenir afin de poursuivre cette cadence de bons résultats avec 3 victoires d’affilées, 2 en championnat et une en coupe d’Algérie. Même si la victoire d’aujourd’hui (avant-hier, Ndlr) nous a qualifié aux ¼ de finale, dame coupe n’est pas notre objectif car on veut se concentrer sur le championnat pour s’offrir une place sur le podium qui va nous permettre d’accéder en ligue 1 et jouer à fond nos chances en coupe, chose qui va nous permettre d’améliorer notre rendement surtout que nous allons affronter un autre grand club, à savoir le MCA au stade du 5 Juillet, une rencontre qui sera une motivation pour les joueurs pour confirmer la bonne santé du groupe lors des prochaines rencontres.»

Propos recueillis par Z. H.