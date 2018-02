Cinq jours pour préparer le NAHD

Par DDK | Il ya 3 heures 37 minutes | 236 lecture(s)

Les Canaris reprendront ce matin à 10 heures le chemin des entraînements au stade du 1er Novembre pour entamer la préparation du match du championnat face au NAHD, prévu pour samedi prochain at home. Le staff technique kabyle, conduit par Saâdi, aura devant lui cinq journées pour préparer cet important rendez-vous. Après une qualification en coupe, face à Dar El Beida, le coach kabyle mise sur une victoire en championnat face aux Sang et Or le week-end prochain, son seul objectif étant de renouer avec les victoires et quitter la zone rouge qu’occupe son team actuellement en championnat : «L’essentiel, c’est la qualification en coupe (…) À présent, on doit préparer convenablement le match du championnat face au NAHD qui se jouera samedi prochain. Ce duel est très important. On doit réussir un bon résultat pour améliorer notre situation», a déclaré le coach kabyle à ce propos. Côté effectif, la JSK se présentera sur son terrain, samedi, avec tous ses éléments. Une donne qui va faciliter le plan de travail de Saâdi, conscient que seule une victoire permettra d’amorcer le déclic tant attendu pour s’éloigner du ventre mou du classement.

En amical, JSK - Draâ Ben Khedda demain

Les joueurs kabyles qui n’ont pas joué face à Dar El Beida en coupe disputeront un match amical face à Draâ Ben Khedda demain mardi au stade du 1er Novembre. Le coach Saâdi veille à ce que tous les éléments soient compétitifs. Et pour cela, il programme des matchs amicaux chaque semaine. La joute amicale de demain sera, donc, une bonne occasion pour les non-compétitifs de démontrer leur talent. Le staff technique suivra de près cette rencontre pour avoir une idée précise sur la forme de chaque élément.

La JSK affrontera l’USMB en Coupe

Après avoir passé le cap de Dar El Beida vendredi passé, le club kabyle affrontera, le 2 ou le 3 mars, l’USMB aux ¼ de finale, au stade du 1er Novembre. A rappeler que l’USMB s’est qualifiée à ce tour après avoir écrasé le DRBT sur un score sans appel de 5 à 0.

