Qualification des U17 et U16 du MOB

Par DDK | Il ya 3 heures 39 minutes | 201 lecture(s)

Les jeunes Crabes des catégories U17 et U16 se sont qualifiés aux 8es de finales après avoir éliminé en déplacement respectivement, l’ES Mostaganem aux tirs aux buts 5/4 (0/0) et le HB Chelghoum Laid par le score de 3 - 2. Les Béjaouis recevront lors des 8es de finale le CR Temouchent qui a éliminé l’O M’Sila (3 - 1) chez les U17 et le CR Belouizdad qui a écarté le RC Boumerdès par 2/1 chez les U16.

Z. H.