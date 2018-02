Le Nedjm Lakhdaria toujours intraitable

Par DDK | Il ya 4 heures 47 minutes | 160 lecture(s)

La course se poursuit entre le leader, le Nedjm Lakhdaria, et son poursuivant, le FC Thamelaht. Les deux équipes ont réalisé l’essentiel, en revenant avec les points de la victoire en dehors de leurs bases. Le Nedjm Lakhdaria a dominé le Widal Ath Vouali sur le score de 2 à 0 et le FC Thamelaht a fait pareil en allant battre l’A Guelta Zerga, chez lui, sur le score de 2 à 1. La mauvaise opération a été réalisée par l’OC Adjiba qui est revenu bredouille dans son déplacement à M’Chedallah, battu par l’Olympique de Raffour sur le score de 2 à 1. Festival de buts, en revanche, pendant la rencontre ayant mis aux prises le CR Bouderbala à l’ASC El-Hachimia. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score de 4 à 4. De son côté, le WR Dirah retrouve le sourire en faveur de sa victoire (3 - 1) devant l’UB Mesdour.

