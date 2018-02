Duel à grand enjeu !

Par DDK | Il ya 4 heures 47 minutes | 158 lecture(s)

La commission d'organisation des compétitions a programmé pour aujourd'hui mardi une rencontre pour la mise à jour du championnat de division Honneur. Elle mettra aux prises le NC Béjaïa au CSPC Béjaïa qui devait se jouer mardi passé pour le compte de la onzième journée mais annulée pour raison de domiciliation ce jour là. Ainsi, l’occasion est offerte aux gars du Naceria qui auront à évoluer chez eux face à la fougueuse formation de la protection civile d'enrichir leur capital point et récupérer ainsi le poste de dauphin occupé pour l'heure par les littoraux du CRB Aokas. Soit un duel qui s’annonce passionnant entre deux équipes qui se connaissent parfaitement. Certes sur papier, les gars du NCB partent légèrement favoris, et ce, au vu des capacités des uns et des autres. Toutefois, ils devront se méfier de leur adversaire du jour qui tentera de marquer des points pour améliorer sa position et se rapprocher du groupe de tête. De leur côté, les coéquipiers de Yacine Belkaid semblent conscient de la tâche qui les attend, eux qui n'entendent pas laisser filer les équipes de tête, car en cas de victoire ils reviendront à la deuxième marche, soit à cinq points du leader, Seddouk. Mais encore faudra-t-il gagner cette rencontre qui s’annonce importante pour les Bouhmar, Ouaissa et consorts.

Zahir Ait Hamouda