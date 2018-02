Le NA Redjaouna rate le coche

Par DDK | Il ya 4 heures 46 minutes | 186 lecture(s)

En concédant un nul à domicile devant l’USK Aït Aissa Mimoun, le leader du groupe C, le NA Redjaouna a raté une bonne occasion de creuser l’écart en tête du classement, surtout que l’OC Makouda, qui affrontait un concurrent direct dans la course au titre, à savoir la JS Tala Tegana, s’est imposée. Une victoire qui permet aux Olympiens de rejoindre leur victime du jour à la deuxième place avec deux longueurs de retard seulement sur le chef de file, le NA Redjaouna. Pour sa part, la JS El-Kelaâ est allée battre la formation d’Aït Yahia Union Sport au moment ou le HC Azazga s’est imposé devant l’US Mizrana au stade de Tirsatine. Pour sa part, l’US Timizart l’a emporté logiquement devant l’US Ikhelouiène. Enfin, l’US Djemaâ Saharidj n’a pas fait dans les détails, en étrillant son invité du jour de l’O Nath Yirathen.

S.K.

Les résultats

US Timizart 3 - US Ikhelouiène 1

OC Makouda 2 - JS Tala Tegana 1

USD Saharidj 4 - O Nath Yirathen 1

NA Redjaouna 0 - USK Aït Aissa Mimoun 0

AYU Sport 0 - JS El-Kelaâ 3

HC Azazga 2 - US Mizrana 0