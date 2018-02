«Très satisfait des résultats enregistrés»

Par DDK | Il ya 4 heures 46 minutes | 246 lecture(s)

Accosté, le président du conseil d'administration (CA/SSPA) du MOB a livré ses impressions quant aux résultats enregistrés jusqu’ici .

La Dépêche de Kabylie : Que pensez-vous du parcours du club en championnat et en coupe d’Algérie ?

Amar Boudiab : Le club a montré un bon visage lors de ces 18 matchs joués jusqu’à maintenant, avec comme récompense une première place au classement général. Concernant notre parcours en coupe d’Algérie, je pense qu’il est plus que satisfaisant, car on a atteint les ¼ de finale en écartant une grande équipe comme le MCO. Les joueurs ont fourni une très bonne prestation et ont mérité cette qualification. À ce stade de la compétition, on doit jouer la coupe à fond, car deux matchs seulement nous séparent de la finale et on rêve de rééditer l’exploit de 2015, sans pour autant négliger le championnat. Notre premier objectif est de jouer l’accession en ligue 1. En général, je peux dire que ce probant parcours s’est concrétisé grâce à l’implication de toute l’équipe dirigeante que je remercie au passage.

Le MOB est tout proche d’ accéder. Comment voyez-vous la suite du championnat ?

La suite sera encore plus difficile, car chaque point récolté aura son pesant d’or en fin de saison surtout que, cette année, plusieurs clubs jouent l’accession et aspirent à accéder. Ce n'est plus un secret; nous visons l'accession et il reste encore du chemin à parcourir. Par ailleurs, je suis convaincu qu'avec l'implication de tout le monde, le Mouloudia retrouvera la ligue 1 qui n'est autre que la place qu'il mérite.

Honnêtement, vous attendiez-vous à un parcours aussi alléchant ?

Avec 30 milliards de dettes au début et la démission de tous les responsables du club, on dit aujourd’hui dieu merci. Le MOB a dépassé largement les objectifs assignés en début de saison. Le plus important pour nous, après avoir pris le club, était de redémarrer l'équipe et de la reconstruire. Hamdoullilah, la direction a fait beaucoup mieux que cela.



Les supporters ont joué un rôle primordial et ont contribué à ces probants résultats. Un message pour eux…

Nos supporters ne sont plus à présenter, car ils se sont imposés par eux-mêmes sur la scène footballistique avec leur dévouement et leur présence massive, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Les belles images qu’ils ont réalisées et l’ambiance créée dans les tribunes contre le MCO prouvent que le niveau des supporters du MOB a beaucoup évolué. Je demande aux supporters de rester derrière l'équipe, elle a plus que jamais besoin de leur soutien.

Propos recueillis par Z. H.