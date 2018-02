Reprise des entraînements hier

Par DDK | Il ya 4 heures 46 minutes | 227 lecture(s)

Les Vert et Noir du MOB ont repris le travail, hier soir, au stade de l’unité maghrébine de Béjaïa pour préparer convenablement le prochain match en déplacement contre l’ABS Boussaâda, programmé pour vendredi prochain à 15 heures. Ce match, qui intervient après la brillante qualification aux ¼ de finale de la coupe d’Algérie, revêt une grande importance pour les Béjaouïs. Ces derniers seront dans l’obligation de réaliser un bon résultat surtout après les rumeurs circulant ces jours-ci quant à une probable récupération de l’ASAM de trois points après les dernières sanctions, chose qui replacerait les Chaouis à la première place avec deux points d’avance sur le MOB. Ce match verra la récupération de Bencherif qui a purgé, ainsi que de Cheklam qui sera disponible après une blessure qui l’a éloigné du terrain. Le coach Bouarata aura 4 jours pour préparer convenablement le groupe pour la prochaine joute et trouver la meilleure solution et tactique qui aidera les camarades de l’excellent Salhi à réaliser un bon résultat à Boussaâda, et ce, pour garder cette cadence de bons résultats.

Z. H.