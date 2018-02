Saâdi motive ses hommes

Par DDK | Il ya 4 heures 45 minutes | 280 lecture(s)

Les joueurs de la JSK ont repris les entraînements, hier matin, au stade du 1er Novembre pour préparer le match face au NAHD, prévu samedi prochain.

Avant l’entame de la séance, hier, Saâdi s’est réuni avec ses joueurs pendant quelques minutes. Tout en les remerciant pour la qualification en coupe, il a demandé à ses joueurs de se concentrer sur le match face au NAHD qui se jouera le weekend prochain. «On a un autre match très important face au NAHD, samedi prochain. On doit bien le préparer. Gardez votre concentration!», a déclaré le coach. Ce dernier a motivé ses joueurs, en leur demandant de travailler d’arrache-pied. Côté effectif, la JSK s’est entraînée avec le groupe au complet, hier. Le trio, à savoir Boukhanchouche, Djabout et Hammar, s’est entraîné en solo, avant de rejoindre la salle de musculation. Il en va de même pour le milieu de terrain, Raiah, qui s’est entraîné en solo, vu qu’il souffre des adducteurs. Il est à souligner également que le duo Djerrar et Asselah ont réintégré le groupe, hier. Avec la disponibilité de tous les joueurs, le staff technique kabyle aura plusieurs choix, lors du match de samedi après-midi.

Ekedi, de nouveau avec les Espoirs

L’avant-centre Steve Ekedi a été sanctionné par les dirigeants de la JSK suite à ses déclarations à la presse. Le joueur s’entraîne avec les espoirs depuis la journée d’hier. C’est la seconde fois que le joueur se trouve avec les espoirs, et ce, à cause du conflit avec l’ex-entraîneur Azzedine Aït-Djoudi. Le joueur a accepté la décision de ses dirigeants et s’est entraîné, hier matin, avec les espoirs du club. Sans doute, il ne sera pas concerné par le match de samedi face au Sang et Or de la capitale.

M. L.