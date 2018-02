«M’entraîner avec les Espoirs ne me pose aucun souci»

Par DDK | Il ya 4 heures 46 minutes | 535 lecture(s)

Joint par nos soins hier matin, l’attaquant Steve Ekedi affirme qu’il respecte la décision le reléguant en équipe espoir. Il dira à ce sujet : «On m’a informé que je dois m’entraîner avec les espoirs, il n’y a pas de souci… D’ailleurs, je me suis entraîné ce matin avec eux», déclare-t-il.

«Le club me doit deux mensualités»

Alors que les dirigeants kabyles affirment que le club doit une seule mensualité à Ekedi, ce dernier déclare, quant à lui, qu’il n’a touché, jusqu’ici, que deux mois de salaire : «Le club me doit encore le salaire du mois de décembre et janvier. Habituellement, on touche nos salaires entre le 5 et le 10. Et je n’ai rien touché pour le moment», poursuit le joueur.

«Partir au Portugal ? Je ne sais pas encore !»

Le Camerounais devait rejoindre aujourd’hui le Portugal pour renouveler sa carte de séjour. Interrogé, il affirme : «J’attends de discuter avec mon avocat sur cette question de carte de séjour. S’il peut régler le problème sans que je parte, je reste avec le club. Dans le cas où il ne pourrait pas, je serai dans l’obligation de rejoindre le Portugal, pour régler ce problème», ajoute l’avant-centre de la JSK.

«On doit trouver une solution avec la direction !»

Le courant ne passe plus entre Ekedi et la direction kabyle. Le joueur camerounais de la JSK veut, cependant, que son problème soit définitivement réglé avec les responsables. «Je dois régler le problème définitivement avec les dirigeants du club. On doit trouver une solution!», dira Ekedi.

«Un souci de communication»

Interrogé quant à la résiliation de son contrat, si la direction lui demande, Ekedi affirme : «On a jamais évoqué cette question. Tant qu’on m’a rien dit, je ne peux rien dire. Il y a un problème de communication avec la direction. Si on discute, je pense qu’on trouvera une solution».

M. L.