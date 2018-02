«Le club n’a rien à voir avec ça»

Par DDK | Il ya 3 heures 57 minutes | 252 lecture(s)

Après le match de Coupe d’Algérie (8es de finale) entre le MOB et le MCO, les Oranais ont dénoncé «l’empêchement d’accès au stade aux supporters du MCO par les services de sécurité”.

Joint pour en savoir davantage sur cette affaire, le président du conseil de gestion, Mustapha Rezki, répond que «la direction du MOB n’a rien à voir avec tout ce qui se dit sur l’empêchement des supporters oranais d’accéder au stade. Lors de la réunion de sécurité, nous avons accordé 1 200 billets comme le stipule la loi. Le jour du match, nous avons réquisitionné un certain nombre de stadiers au niveau des trois tribunes réservées aux Oranais. Le délégué du match a mentionné dans son rapport que les conditions nécessaires ont été prises par les Béjaouis pour bien accueillir les supporters du MCO, donc on a fait notre travail et pour prouver notre bonne volonté de tourner la page, on a pris en charge le séjour de l’équipe oranaise à Béjaïa.»

Quatre mensualités pour les fonctionnaires

La direction du MOB a procédé au règlement de quatre mensualités pour tous les fonctionnaires du club, même ceux écartés dernièrement suite à leur mouvement de grève déclenché pour réclamer leur dus. Ce geste a été concrétisé grâce à MM Boudiab et Zizi qui ont avancé ensemble la somme d’un milliard après le blocage du compte bancaire de la société par l’agence Tourning club.

Z. H.