«Nous avons les moyens de réaliser un bon résultat»

Par DDK

Accosté au stade de l’UMA, le défenseur axial Maamar Youcef revient sur la dernière victoire face au MCO et du prochain match contre l’ABS.

La dépêche de Kabylie : Quel commentaire faites-vous après la victoire qualificativeaux ¼ de finale de la coupe d’Algérie ?

Maamar Youcef : je pense que notre victoire et qualification sont amplement méritées vu notre rendement sur le terrain. On a dominé le match de bout en bout et on s’est créé une multitude d’occasions qu’on n’a pas pu concrétiser. Mais dans ce genre de rencontre, la qualification reste la chose la plus importante. Cette qualification ne doit pas nous éloigner ou nous faire oublier notre objectif principal qui reste l’accession en ligue 1. On doit garder les pieds sur terre et travailler encore plus pour bien négocier les prochaines rencontres en championnat.

Un match très important vous attend vendredi à Bou Sâada. Comment l’abordez-vous ?

On est dans l’obligation de réaliser un bon résultat surtout après la récupération de l’ASAM de ses trois défalqués, dernièrement, et la perte de notre première place. On se prépare activement pour être au top le jour J et bien négocier ce match qu’on souhaite remporter pour garder notre place sur le podium. Le match ne sera pas facile pour les deux équipes mais on a les moyens de revenir avec un probant résultat de Bou Sâada.

Les supporters ont joué un grand rôle lors du match contre le MCO et comptent rester derrière l’équipe jusqu’à la fin de saison. Un message à leur lancer ?

Samedi passé, ils nous ont soutenus tout au long de la partie en créant une animation et une ambiance indescriptibles dans les gradins, ils sont à féliciter pour tout ce qu’ils ont fait. Nous concernant, en fera le maximum pour maintenir le MOB sur le podium, synonyme d’accession en ligue 1. Ainsi, aller le plus loin possible en coupe d’Algérie.

Propos recueillis par Z. H.