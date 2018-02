«On donnera tout face à l’ASAM»

Par DDK | Il ya 3 heures 58 minutes | 166 lecture(s)

Le goleador de la JSMB (8 buts), Abdelouahid Belgherbi, estime que son équipe est fin prête pour affronter le leader, vendredi prochain, après près de deux semaines de préparation. «Une victoire contre l’ASAM nous ouvrira grandes les portes du podium», analyse-t-il.

La Dépêche de Kabylie : Quel est l’état d’esprit du groupe et comment gérez-vous cette mini-trêve du championnat ?

Abdelouahab Belgherbi : L’ambiance est excellente aux entrainements où tout le monde cravache dur pour achever, dans les meilleures conditions, la préparation de la suite du parcours. D’ailleurs, tout le programme tracé par le staff technique a été respecté à la lettre. A présent, nous n’avons d’yeux que pour les matchs restants, avec un seul mot d’ordre : récolter le plus grand nombre de points pour pouvoir réaliser nos objectifs en fin de saison. Aucun ratage ne sera permis désormais, notamment chez nous, si on veut rester toujours en course pour l’accession.

Justement, d’aucuns estiment que l’affiche de vendredi contre l’ASAM constitue le match de la saison pour votre équipe. Un commentaire ?

Tout à fait, cette rencontre contre le leader sera la clé de l’accession pour nous. C’est un rendez-vous capital au cours duquel on donnera tout sur le terrain pour prendre les trois points de la victoire. Le défi en vaut vraiment la peine. Il faut sortir le match qu’il faut et être au rendez-vous des attentes de tous. Au risque de me répéter, et en dépit de l’âpreté des débats face à un adversaire au parcours extraordinaire, ma foi est que tout le monde est déterminé à se donner à fond sur le terrain, pour aligner une deuxième victoire de suite chez nous, afin de faire plaisir à nos supporters.

En parlant des supporters, ces derniers attendent beaucoup de vous pour renouer à nouveau avec les filets adverses dès vendredi. Un mot à leur dire ?

Oui, j’en suis conscient. Et c’est tout à fait légitime de leur part d’attendre des buts et donc des victoires. Ce n’est que de cette manière et à ce rythme qu’on pourra atteindre les résultats escomptés. Autrement dit, je crois que l’important pour nous est de gagner à tout prix contre le leader, pour nous rapprocher de notre objectif et envisager la suite sous de bons auspices. Sur ce, je lance un appel à nos supporters pour être encore plus nombreux ce week-end au stade pour nous encourager.

Entretien réalisé par B Ouari.