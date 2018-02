Naissance de trois clubs

Par DDK | Il ya 3 heures 57 minutes | 195 lecture(s)

Pas moins de trois clubs de Rugby ont vu le jour dans la wilaya de Bouira. Il s’agit d’Amel Bouira, Moustakbel Aïn Bessem et une section du club Olympique de Raffour, en attendant un quatrième, à Lakhdaria, qui sera créé incessamment.

C’est la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Bouira qui a été derrière cette initiative. En collaboration avec la Fédération algérienne de rugby, la DJS a organisé des formations accélérées au profit d’éducateurs sportifs, exerçant à temps partiel cette discipline, encore toute nouvelle en Algérie. La première formation, qui s’est déroulée en avril de l’année dernière, avait regroupé un total de vingt éducateurs, alors que la dernière en date, dispensée durant les vingt-trois et vingt-quatre décembre dernier, avait réunit vingt-huit éducateurs sportifs, dont des filles. Notons que les formations en question ont été chapeautées par le DTN de la fédération algérienne de rugby et formateur «world rugby», le Tunisien Sahraoui Mohamed en l’occurrence. Rencontré au niveau de la salle des réunions de l’OPOW «Rabah Bitat», celui-ci s’est dit optimiste quant au développement de cette discipline dans le milieu sportif algérien, en général, et de Bouira en particulier, où il s’est dit «épaté de découvrir tout le potentiel en infrastructures sportives dont dispose cette wilaya», ce qui augure, selon notre interlocuteur, d’un bon avenir pour ce sport collectif.

M’hena A.

IMAD AKLICHE, dirigeant du club O Raffour

«C’est sur la bonne voie»

«Pour le moment, notre club compte deux sections (minimes et cadettes, filles et garçons). On s’entraîne au niveau de la salle des sports, où on enseigne aux joueurs les techniques de base de la discipline, comme le plaquage, comment tomber, faire la passe... Ce qui nous motive encore plus, c’est le fait que la Fédération a mis à notre disposition des moyens matériels, en sus d’une formation gratuite. On est sur la bonne voie».

KAMEL BOUTRIG, président du club Amel

«Le rugby a sa place à Bouira»

«C’est une nouvelle discipline en Algérie et à Bouira. Tout a commencé suite à un contact émanant de la Fédération algérienne de Rugby. Aujourd’hui, on est au deuxième stage auquel pas moins d’une trentaine de stagiaires, dont des filles, prennent part. Il faut dire que le rugby a de la place dans notre wilaya».

SAMIR MEBARKI, conseiller technique régional à la FAR

«La priorité, c’est la création d’autres clubs»

«Notre objectif est d’aider le lancement de cette discipline dans les différentes régions de la wilaya, pour atteindre le nombre qu’il faut, à savoir six clubs, afin de créer une ligue de wilaya. Présentement, on est affiliés à la ligue de Rugby d’Alger. La priorité, c’est de promouvoir cette discipline à travers le territoire de la wilaya et de créer d’autres clubs. Par la suite, on pourra organiser des championnats régional et national de rugby. On compte déjà une équipe sénior, celle d’Amel de Bouira. Je tiens à remercier la DJS pour son aide dans la prise en charge des stages de formation d’avoir mis à notre disposition les infrastructures sportives nécessaires à la pratique de ce sport collectif».

Propos recueillis par M. A.