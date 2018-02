«Notre objectif : Promouvoir cette discipline en Algérie»

Par DDK | Il ya 3 heures 59 minutes | 185 lecture(s)

Le directeur technique national (DTN) à la Fédération algérienne de rugby, Sahraoui Mohamed, parle dans cet entretien du développement de cette nouvelle discipline sportive en Algérie, qu’est le rugby, ainsi que sa promotion dans les différentes régions du pays.

La Dépêche de Kabylie : À quelle stratégie obéit votre présence à Bouira?

Mohamed Sahraoui : C’est pour la deuxième fois que je me rends à Bouira dans la cadre des stages de formation, un programme lancé par la Fédération Algérienne de Rugby dans sa stratégie de développement de cette discipline sportive dans les différentes régions du pays. Notre objectif est de préparer des clubs de rugby, à commencer par la formation de base au profit des jeunes entraîneurs, le développement de la pratique du rugby et son extension à l’échelle nationale, ainsi que la création des clubs de rugby et des ligues.

Le rugby reste une nouvelle discipline sportive en Algérie, peut-on savoir combien de ligues ont déjà été créées ?

Pour le moment, il existe officiellement quatre ligues : une ligue à Oran, une autre à Alger, à M’Sila et à Blida. On compte déjà 21 équipes auxquelles s’ajoutent les trois clubs créés dans la wilaya de Bouira. J’étais épaté de découvrir tout le potentiel en infrastructures sportives dont dispose cette wilaya, des atouts qui aideront au développement du rugby, sans oublier l’intérêt affiché par les sportifs de la région à cette discipline. On compte déjà quelques 50 éducateurs qui ont suivi la formation d’éducateur sportif en Rugby, 1er degré, une formation théorique et pratique de base sur tous ce qui a trait à la discipline. Le plus important est dans la formation des éducateurs qui se chargeront, à leur tour, du suivi et de la formation des jeunes Rugbymans, et entraîneront les clubs déjà existants.

À votre avis, le rugby a-t-il un avenir en Algérie ?

Depuis sa création en 2015, la Fédération Algérienne de Rugby à XV avait tracé comme objectif la promotion de la pratique de Rugby en Algérie. Le pays compte une bonne vitrine à travers son équipe nationale de rugby, qui, pour sa première participation à une compétition officielle, le 5 Novembre dernier, a remporté la «Rugby Africa Silver Cup 2017», en battant la Zambie sur le score de 30 à 25. L’Algérie a aussi été finaliste lors du tournoi Tri-nations qui s’est déroulé au Maroc du 17 au 23 Décembre dernier. Après avoir battu la Tunisie de 36 à 13, l’équipe Algérienne s’est inclinée en finale devant le Maroc sur le score de 20 à 13. Aujourd’hui, le seul souci de la Fédération est la promotion de la discipline, même si une wilaya ne dispose pas du nombre de clubs qu’il faudrait pour la création d’une ligue de wilaya. Les clubs seront affiliés aux ligues voisines, exemple pour la wilaya de Bouira qui pourra s’affilier à la ligue d’Alger. Toutefois, il faut se montrer patient et, surtout, travailler davantage. Si on continue sur cette optique, l’Algérie pourra prendre part à la coupe du monde prévue en 2023 en France.

M. A.