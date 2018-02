Dur sera le maintien !

Par DDK | Il ya 3 heures 57 minutes | 196 lecture(s)

D’aucuns savaient que la 16e journée allait être d’une extrême importance pour les formations impliquées dans la course pour le maintien. La formation de la JS Akbou a calé de nouveau face à la JS Boumerdès dans le match qui s'annonçait comme un rendez-vous décisif pour les protégés du nouvel entraineur Kamel Bouzit qui n'avaient pourtant pas le droit à l'erreur surtout en cette seconde phase où chaque point de gagné ou de perdu vaut son pesant d'or. C'est la totale désillusion avec ce revers concédé à Ouzellaguen face aux coriaces banlieusards algérois qui ont bien joué le coup défensivement. Une défaite qui pourrait s'avérer lourde de conséquences pour l’équipe d’Akbou lors du décompte final. Il faut dire que le dernier échec de la JSA au moment où les autres candidats au maintien (JST, USMDBK et autre ESA) ont pris des points, est venu compliquer la situation des coéquipiers de Yacine Akkouche qui se retrouvent désormais à la quinzième et avant dernière loge, synonyme de relégable. Toutefois, à 14 joutes de la fin du championnat, rien n'est encore acquis même pour les formations les plus régulières à l'instar de l’ESA, NRDI, WBS, ESMB et même l'OTR. Cependant, avec les contre performances alignées par la JSA, même les plus radicaux des supporters des Jaune et Bleu sont en mesure d'avancer que leur club est mal en point et que les choses sont devenues un peu plus compliquées que prévues surtout que l'étau se resserre de plus en plus. Avec sa dégringolade après ce dernier revers chez elle, au moment où les autres concurrents ont affiché clairement leurs ambitions en marquant des points, la JSA paraît en mauvaise posture. Ils cèdent ainsi du terrain pour se retrouver menacé plus que jamais du purgatoire avec ce peu enviable rang au classement. C'est dire que pour les Djayet, Beladjet, Lardjene et Bouchouchene, la tâche n'est guère facile. Mais en football, ne dit-on pas que les choses évoluent vite et que tout demeure possible dans ce championnat qui n'a pas dévoilé tous ses secrets. Il paraît impératif que les Akkouche, Hamimi, Nait Slimane, Khettal et consorts gagnent toutes leurs rencontres à domicile, mais ils devront aussi grignoter quelques points lors de leurs déplacements notamment devant les concurrents directs au maintien. Des conditions de succès obligatoires pour les représentants du grand pôle d'Akbou s'ils désirent réellement sauver leur club du purgatoire. Une mission certes difficile mais pas du tout impossible.

Zahir Ait Hamouda