«On bousculera la hiérarchie»

Par DDK | Il ya 3 heures 58 minutes | 178 lecture(s)

Rencontré lors du match ayant opposé le MBB au DRB Baraki, le président de la section football du MB Bouira Ali Boukharouba dira : «Il y a des gens malintentionnés qui font des pieds et des mains pour bloquer le MBB dans son ascension». Le problème, enchaîne-t-il, «ne se situe pas au niveau des pouvoirs publics, mais dans leurs entourages». Il viendra le moment opportun, menace-t-il, «où je déballerai tout. J’ai un tas de choses à révéler sur certaines personnes qui depuis des années font du mal au sport en général, à Bouira et au MBB en particulier». Pour conclure, Boukharouba avance : «Il est vrai qu’on a beaucoup de problèmes d’ordre financier, aucun sous n’est entré dans les caisses du club depuis l’été dernier. Mais Bouira compte des hommes. Lors de cette phase retour, le club aura son mot à dire. Nous avons une bonne équipe capable de bousculer la hiérarchie et terminer parmi le peloton de tête».

M. A.