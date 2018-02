L’intronisation de Mellal à l’ordre du jour

Par DDK | Il ya 3 heures 58 minutes | 554 lecture(s)

L’assemblée générale ordinaire de la JSK est programmée pour cet après-midi à 14 heures, au siège du club kabyle.

Prévue initialement pour le 25 janvier dernier, elle a été reportée à aujourd’hui, en raison des travaux au siège de la JSK. Au cours de cette AG, il est prévu que l’homme d’affaires Cherif Mellal achète des actions pour intégrer le conseil d’administration et devenir ainsi actionnaire à la JSK. Selon les informations en notre possession, c’est l’actionnaire et président par intérim Nassim Benabdarahmane qui lui vendra certaines de ses actions pour intégrer le conseil d’administration du club. Une fois qu’il aura intégré le conseil d’administration, Cherif Mellal sera élu président du conseil d’administration. Selon une source fiable, Cherif Mellal a accepté d’ingérer le conseil d’administration de la JSK avec la condition qu’il soit président de la SSPA-JSK. Chose que les autres actionnaires auraient acceptées après que le concerné ait dépensé de l’argent avant même qu’il ne soit actionnaire. Cherif Mellal n’a pas attendu qu’il rejoigne le conseil d’administration pour gérer la JSK, puisque il a recruté Belkalem et Guitoune, en plus d’avoir réglé certains salaires de joueurs et certaines dettes du club kabyle. Ainsi, au cours de l’AG d’aujourd’hui, Cherif Mellal sera installé officiellement président de la SSPA-JSK et succédera à l’ex-président Hannachi destitué par l’AG des actionnaires le mois d’août dernier.

Le nouveau conseil d’administration connu aujourd’hui

En plus du fait que Cherif Mellal prenne les commandes au cours de cette AG, un nouveau conseil d’administration sera élu par les actionnaires de la JSK. À l’issue de l’assemblée générale d’aujourd’hui, on connaitra l’équipe avec laquelle travaillera Mellal une fois qu’il sera officiellement président de la SSPA-JSK. Mellal veut concrétiser son projet à la JSK et pour cela il veut engager les compétences avec qui il compte travailler.

Conférence de presse de Saâdi ce matin

Par ailleurs, le coach Nouredine Sâadi animera un point de presse à 10 heures à la salle de conférences du stade de 1er Novembre, où il reviendra sans doute sur plusieurs points concernant son équipe qui prépare le match du NAHD.

