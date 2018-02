«Je suis à la disposition du coach»

Par DDK | Il ya 3 heures 58 minutes | 498 lecture(s)

Le jeune milieu de terrain Juba Oukaci a impressionné vendredi passé par sa belle prestation face à Dar El Beida.

La Dépêché de Kabylie : Votre équipe a arraché sa qualification en coupe, mais sans trop convaincre. Qu’avez-vous à dire sur ce match ?

Juba Oukaci : On a réalisé l’essentiel lors de ce match, à savoir la qualification au prochain tour de la coupe d’Algérie. Il s’agit d’un match de coupe et dans cette compétition il n’y a pas un grand ou un petit club. Peu importe le rendement, car l’essentiel c’est de se qualifier. La pelouse du terrain est impraticable ce qui a rendu notre tâche plus difficile. Le plus important est d’avoir arraché la qualification. Ceci nous motivera davantage avant d’affronter le NAHD en championnat

Aux quarts de finale, vous allez affronter l’USMB sur votre terrain. Un mot sur cette rencontre?

Nous avons été chanceux lors du tirage au sort, cette saison, et la coupe nous tend les bras. On jouera nos chances à fond et notre objectif est d’aller très loin et peut-être même disputer la finale. Cependant, on se concentrera sur les matchs du championnat et on aura le temps de préparer le match de coupe au moment venu.

Même si vous n’avez pas beaucoup joué cette saison, vous avez fourni une très belle prestation face à Dar El Beida…

C’est vrai que je n’ai pas beaucoup joué cette saison. Toutefois, j’ai donné le meilleur de moi même car mon seul objectif est de servir mon équipe. Je cravache dur aux entrainements et je dois répondre toujours présent lorsque l’équipe a besoin de mes services.

Le coach Saâdi a affirmé qu’il était satisfait de votre rendement et que vous méritiez de jouer titulaire. Qu’en pensez-vous ?

Les propos du coach me motivent davantage pour redoubler d’efforts, ainsi être à la hauteur de la confiance placé en moi. Je suis à sa disposition et je ferai le maximum pour servir mon équipe à chaque fois qu’il me convoque.

Même le «futur» président Mellal était très content de votre rendement…

Je porte les couleurs de la JSK et je n’ai fait que mon devoir. Comme je vous l’ai dit, mon objectif est d’aider mon équipe et je ne lésinerai pas sur les efforts pour être à la hauteur de la confiance du staff technique et des dirigeants.

Comment présentez-vous le match face au NAHD qui se jouera à huis clos ?

Le match du NAHD est décisif et on doit impérativement le gagner. Le club est dans une situation délicate nous sommes donc condamnés à le gagner pour améliorer notre situation. On aurait souhaité jouer devant nos supporters mais nous sommes obligés de gérer cette situation vu qu’on joue à huis clos. En tout cas, on jouera le match avec la ferme intention de le gagner pour satisfaire nos supporters.

Un mot aux supporteurs ?

On leur demande de nous soutenir car c’est eux la force de la JSK. En tant que joueurs, on leur promet qu’on va tout faire afin d’enchainer les bons résultats pour que le club assure son maintien. Avec l’aide de nos fans, la JSK se portera mieux Inchaalah.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi