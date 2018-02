À Ouragla pour la victoire

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 209 lecture(s)

La JS Azazga ira défier le MB Hassi Messaoud demain au stade d’Ouargla.

Un match qui revêt une grande importance pour les gars d’Azazga qui veulent confirmer leur regain de forme, en allant chercher un autre succès, demain vendredi, face au MB Hassi Messaoud, qui lutte pour le maintien dans cette division. Les poulains de Chikhi Hocine sont capables prendre le meilleur sur les gars de Hassi Messaoud demain matin, pour peu qu’ils parviennent à développer leur jeu habituel et à concrétiser leurs occasions. Certes, ce ne sera pas facile devant un adversaire qui veut sortir la tête de l’eau et quitter la zone des turbulences, mais les Rouge et Noir sont, aussi, appelés à grignoter le maximum de points pour se hisser en haut du tableau et assurer le maintien avant l’heure. Pour les autres matchs de la journée, le MB Bouira aura la tâche difficile en déplacement contre le Hydra AC, tandis que le SA Sétifien affrontera son voisin, l’USM Sétif, dans un chaud derby des Hauts--plateaux. Le CRB Ouled Djellal tentera, lui, de gagner face au NRB Ouled Derradj, qui souffre le martyre en ce moment, alors que le CRB Aïn Djasser croisera le fer avec FC Bir El Arch dans un match des mal classés. Pour sa part, le DRB Barki donnera la réplique à l’AS Bordj Ghedir et enfin l’OMR El Annasser recevra l’IRB Aïn Lahdjar. Enfin, le dernier match de la journée est programmé pour samedi entre le CA Kouba et l’IRB Berhoum.

Massi Boufatis

Le programme

Demain

NRBO Derradj - CRB Djellal

CRBA Djasser - FCBE Arch

Hydra AC - MB Bouira

DRB Baraki - ASB Ghedir

SA Sétif - USM Sétif

MBH Messaoud - JS Azazga

OMRE Annasser- IRBA Lahdjar

Samedi

CA Kouba - IRB Berhoum