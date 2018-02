Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 189 lecture(s)

L’attraction de la 17e journée est, sans conteste, le choc des outsiders qui opposera l’Olympique d’El Kseur à l'Olympique de Mouldiouane, dans une rencontre difficile pour les deux équipes, qui occupent respectivement les 6e et 9e places. La formation d’El Kseur, qui reste sur une amère défaite, tentera d'engranger les trois points du succès, afin de se racheter, mais aussi pour garder le contact avec le groupe de tête. Mais les Olympiens de Moulediouane auront leur mot à dire, eux qui ont infligé une correction, la semaine dernière, au CRB Kherrata. Pour les autres rencontres, le dauphin, la JS Bordj Menaïel, aura la partie facile à domicile contre l’équipe de Kherrata, sévèrement épinglée lors de la précédente journée, alors que le WRBM aura une délicate mission, en allant chez l’ES Bir Ghalou, auteure d’une belle victoire à l’extérieur vendredi dernier. La formation du MC Bouira accueillera un mal classé nommé US Auzia et, sauf surprise, le dernier mot reviendra aux poulains d’Ali Tellal. Pour sa part, l’ES Draâ El-Mizan aura l’opportunité de redresser la barre en recevant la lanterne rouge, la JS M’Chedallah. Quant à l’équipe de Gouraya de Bejaïa, elle sera en appel à Zemmouri où l’attendra de pied ferme le CRZ.

Samy H.

Le programme

Demain

JS Bordj Ménaïel - CRB Kherrata

CR Zemmouri - Gouraya Béjaïa

ES Draâ El-Mizan - JS M’Chedallah

ES Bir Ghbalou - WR Bordj Ménaïel

MC Bouira - US Auzia

OS El Kseur - OS Moulediouane (à huis clos)

Samedi à 15h

US Soummam - ES Timezrit

USM Béjaïa - CM Tidjelabine