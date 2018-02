Explication en haut du tableau

Par DDK | Il ya 4 heures 59 minutes | 197 lecture(s)

La onzième journée du groupe B sera marquée par deux rencontres au sommet, mettant aux prises respectivement, le DRB Kadiria et le CR Thameur, duo de tête, avec leurs dauphins, l’Affak Bordj Okhris et la JS Bouaklane. Ainsi, Le DRB Kadiria se rendra à Bordj Okhriss en concurrent, pour croiser le fer avec une bonne équipe de Affak Bordj Okhriss qui reste sur une écrasante victoire (6-1) ramenée de Haizer, alors que le CR Thameur recevra une vieille connaissance, la JS Bouaklane, au stade de Bouira. Les deux équipes qui évoluaient précédemment en régionale 2 ont tracé comme objectif l’accession. De son côté, le RC Haizer évoluera sur du velours à domicile face à l’USM Bouira, en cas de victoire de Haizer et un nul dans les deux autres rencontres, le RCH rejoindra le tandem DRB Kadiria et le CR Thameur au fauteuil de leader. Le HC Ain Bessam, à cinq points de retard sur le duo de tête, n’aura pas de soucis à se faire devant l’ABR Djebahia. La lanterne rouge, l’IRB Esnam, toujours en quête de sa première victoire de la saison, recevra la JS Adjiba.

M. A.