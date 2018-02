Obligation d’un bon résultat

Par DDK | Il ya 5 heures | 238 lecture(s)

Le MO Béjaïa sera en appel demain à Bou Sâada pour en découdre avec l’ABS locale, dans le cadre de la 19e journée de la Ligue2.

Les camarades de Soltane qui ont repris le travail lundi passé sont armés d’une grande volonté pour réaliser un bon résultat après la brillante qualification aux ¼ de finale de la coupe d’Algérie. Le coach Bouarata a axé son discours, avant la reprise, sur le volet psychologique en appelant ses joueurs à avoir les pieds sur terre et oublier rapidement le match du MCO tout en se focalisant sur l’ABS qui reste un adversaire redoutable et difficile à manier chez lui. Côté effectif, ce match verra le retour de Belkacemi et Noubli sur qui le coach peut compter après avoir passé leur convalescence, ils seront d’un grand apport pour le groupe, et le staff technique aura l’embarras de choix pour composer son compartiment offensif. Bencherif sera aussi de retour après avoir purgé sa suspension et reprendra surement sa place dans les bois. Vu l’importance de ce match pour la suite du championnat, la direction veut jouer la carte de la motivation en réservant une forte prime en cas de victoire. Signalons que la délégation Béjaouie prendra la route ce matin vers Bou Sâada pour s’entrainer sur place cet après-midi et élire domicile dans un hôtel de la ville.

Z. H.