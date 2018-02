«On jouera l’ABS pour la gagne»

Par DDK | Il ya 5 heures | 212 lecture(s)

Yacine Salhi, l’homme du dernier match, parle du prochain duel de son équipe à Bou Sâada.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez réalisé l’une de vos meilleures prestations cette saison contre le MCO. Un mot ?

Yacine Salhi : Je n’ai fait que mon travail sur le terrain car j’ai été recruté pour me donner à fond et contribuer à tous les bons résultats du club. Le match en lui-même n’a pas été facile pour nous, mais nous avons su gérer et imposer notre jeu et Hamdoullilah nous avons pu décrocher la qualification avec art et manière.

Un périlleux déplacement vous attend demain à Bou Sâada pour affronter l’ABS locale. Comment aborderez-vous ce match ?

Oui ce sera difficile pour les deux équipes avec des objectifs diamétralement opposés, l’un pour l’accession et l’autre pour le maintien. Le moral du groupe est au beau fixe après notre qualification en coupe d’Algérie, et on doit profiter de cette situation pour bien négocier ce match qui reste très important pour nous. Après les dernières décisions de la commission de discipline qui a remis les 3 points à l’ASAM, donc la lutte pour une place sur le podium devient encore rude entre plusieurs équipes qui aspirent jouer l’accession. On fera le maximum pour revenir avec le meilleur résultat possible afin de maintenir cette cadence de bons résultats et négocier la suite du championnat dans les meilleures conditions possibles.

Un message aux supporters qui attendent beaucoup de vous lors des prochains matchs…

Après 18 matchs joués en championnat et une bonne deuxième place au classement général, le supporter a le droit d’attendre le fruit de tous ces efforts fournis lors de cette période, car les Crabes ont une part de mérite dans la réalisation de ces probants résultats. Nous, les joueurs, on fera le maximum pour maintenir cette cadence et lui offrir en fin du championnat une place sur le podium synonyme d’une accession en Ligue 1 Mobilis.

Propos recueillis par Z. H.