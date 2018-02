Zeghdoud veut faire tomber le leader

Par DDK | Il ya 4 heures 59 minutes | 285 lecture(s)

Le stade de l’UMA de la ville de Béjaïa accueillera, demain vendredi, un rendez-vous au sommet, entre la JSMB (5e, 30 points) et le chef de file de la Ligue 2, l’AS Ain M’Lila (1e, 37 points), pour le compte de la 19e journée. La bataille s’annonce assurément rude au milieu du terrain entre les deux antagonistes et les gars de la Soummam seront tenus de mettre à profit l’avantage du terrain et celui du public pour espérer sortir victorieux de ce duel ô combien capital pour la suite du parcours. Cependant, les protégés du coach Mounir Zeghdoud qui semblent motivés pour relever le défi face à l’ASAM, demeurent surtout conscients que leur mission ne sera guère aisée pour prendre facilement l’ascendant sur leur vis-à-vis. Pour cela, les partenaires de Farouk Benmansour devront absolument sortir le grand jeu et mettre le cœur à l’ouvrage pour pouvoir l’emporter et donner du plaisir à leurs supporters qui seront attendus en grand nombre au stade, malgré la retransmission en direct de la rencontre sur la chaine privée Dzaïr TV. Ceci dit, affronter le leader devra aussi constituer une motivation supplémentaire pour les joueurs afin de jauger notamment les capacités de leur team à se mesurer une fois de plus aux ténors de la Ligue 2. Autrement dit, un autre succès de suite face au nouveau promu permettra à la JSMB de conforter ses chances d’accession en Ligue 1 et mettra davantage les joueurs en confiance en prévision des prochaines échéances tout aussi capitales pour la bataille de l’accession. Consciente elle aussi de l’extrême enjeu de cette empoignade de demain, la direction du club entend réserver une prime conséquente aux joueurs en cas de succès.

Hamza Ouanes de retour, Nabil Khellaf incertain

En effet, l’entraineur en chef Mounir Zeghdoud ne pourra pas disposer de la totalité de son effectif à l’occasion de la rencontre de demain contre M’Lila. Ainsi, en plus de l’axial Nazim Aklil qui poursuit son travail de requalification en solo, le latéral droit, Nabil Khellaf, qui à contracter une blessure à la cheville, est incertain pour le match de demain. En un mot, la décision de sa participation à ce rendez-vous devra être tranchée aujourd’hui, jeudi, par le staff médical du club. A contrario, le milieu de terrain Hamza Ouanes, qui a raté les deux dernières rencontres de son équipe (CRBAF et RCK), en raison d’une blessure au genou, sera de retour demain face à l’ASAM, et ce, au grand soulagement du coach qui pourra ainsi compter sur la précieuse expérience de l’enfant de Blida pour cette confrontation.

B Ouari.