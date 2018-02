Chérif Mellal nouveau président

Par DDK | Il ya 9 heures 19 minutes | 1224 lecture(s)

Ce n’était pas acquis d’avance, mais Chérif Mellal a été finalement élu nouveau président de la SSPA JS Kabylie. C’était lors de l’AG élective des actionnaires du club tenue au siège de la société cet après midi (vendredi 7 février).

Il remplace ainsi l’ex président Mohand Chérif Hannachi dont le départ a été suppléé pour rappel par deux directoires dont le premier a été dirigé par Hamid Sadmi et le second par le trio Madjene – Aït Djoudi – Zouaoui. L’un comme l’autre a fini par être congédiés par le défunt comité de surveillance mis dans le temps en place, faute d’avoir ramené les fonds promis. Ainsi donc, Chérif Mellal a fini par devenir membre du Conseil d’administration après que l’un des membres (Nassim Benabderahmane promu désormais DG de la société sous l'ère Mellal) lui eut cédé quelques actions pour ensuite postuler à la présidence du Conseil d’Administration et avoir l’aval de la majorité des membres malgré les tentatives de l’ex président (Hannachi) de revenir en scène. A signaler toutefois la vive contestation de ce dernier sur le sort de l’AG, ce qui l’avait d’ailleurs amené à quitter la séance avant de revenir par la suite. Sur le plan sportif, il est à rappeler que le club, toujours en course en coupe d’Algérie (Il affrontera l’USM Blida en quart de finale à Tizi-Ouzou le 2 ou 3 mars prochain), jouera samedi à partir de 16 heures le NAHD à huis clos pour le compte de la 19e journée du championnat.

Radhia B.