«On fera le maximum pour battre le NAHD»

Lors d’un point de presse qu’il a animé hier matin à la salle des conférences du stade du 1er novembre, le coach Saâdi a évoqué plusieurs points concernant son équipe. Il a, en effet, parlé du match de samedi prochain face au NAHD, du match amical disputé avant-hier face à Draâ Ben Khedda, des résultats réalisés par le CRB et l’O Médéa, ainsi que sur d’autres points. Concernant le match face au NAHD, l’entraineur a affirmé : «On a préparé ce rendez-vous dans de très bonnes conditions. On a joué même un match amical face à Draâ Ben Khedda pour préparer cette rencontre. Le match sera certainement très difficile face à une équipe très accrocheuse du NAHD, cependant on fera le maximum pour glaner le gain de la rencontre.»

«Le match amical est un bon galop d’entraînement»

Revenant sur le match amical disputé par son équipe face à Draâ Ben Khedda avant-hier, le coach estime que c’est un bon test pour ses poulains : «Lors de ce match, j’ai fait jouer les joueurs qui n’ont pas joué la coupe. J’ai incorporé les joueurs compétitifs pendant une demi-heure. C’est un bon galop d’entraînement», a ajouté Saâdi.

«Je suis satisfait de la réaction de mes joueurs»

Le coach Saâdi a apprécié le rendement de ses joueurs lors de ce match amical face à Draâ Ben Khedda. Il affirme que le fait que ses poulains ont respecté leurs positionnements est une très bonne chose : «Je suis satisfait du rendement des joueurs qui ont appliqué mes consignes. Contrairement aux précédents matchs, chaque joueur a respecté son positionnement et s’est contenté d’assurer sa tâche. C’est une bonne chose», a indiqué le conférencier.

«J’ai connu Benaldjia à l’USMA»

Interrogé sur le rendemnt de l’attaquant Benaldjia qui a marqué un doublé lors de ce match amical, Saâdi a affirmé : «Je connaissais Benaldjia lorsqu’il était dans les catégories jeunes de l’USMA. Son point fort c’est ses tirs vers les buts. Avant le match, je lui ai dit qu’il tire bien et qu’il doit faire comme quand il était jeune. C’est ce qui est arrivé d’ailleurs, en inscrivant deux buts. Il a joué derrière les attaquants et il a accompli convenablement sa tâche.»

«On regrette l’absence des supporters»

Quant au match face au NAHD qui se jouera à huis clos, Saâdi a regretté l’absence des supporters : «La majorité des supporters dans les différents clubs sont très bons. C’est le cas à la JSK et je regrette que les supporters ne seront pas présents face au NAHD», a regretté le coach kabyle.

«Médéa n’a pas volé sa victoire»

Questionné sur la victoire de Médéa qui lutte aussi pour assurer son maintien face au MCA, le coach kabyle a affirmé que cela ne l’a pas du tout surpris : «L’OM possède une bonne équipe. C’est un club stable que se soit sur le plan de l’effectif ou de l’administration. Même si je n’ai pas vu le match, je dirai que Médéa n’a pas volé sa victoire», a souligné Saâdi.

«Le CRB souffre, l’USB possède de bons jeunes joueurs»

Commentant la victoire du CRB face à l’USMB, le coach a fait l’analyse suivante : «Le CRB a trouvé toutes les peines du monde pour s’imposer par la plus petite des marges. Cela prouve que le CRB souffre aussi. Pour l’USB, elle possède de très bons jeunes joueurs.»

«On fera le maximum pour gagner»

Avec les résultats des matchs disputés, la JSK est condamnée à gagner samedi face au NAHD. Saâdi ne veut pas faire une pression supplémentaire sur ses joueurs : «Je n’aime pas le mot obligation de gagner mais je vous dirai plutôt on fera le maximum pour réussir la victoire», a expliqué le coach.

«Je comptais sur Ekedi»

Sur le cas de l’attaquant Steve Ekedi, le coach dira : «Pour Ekedi, je n’ai pas changé ma position. J’aurais souhaité compter sur lui en coupe, toutefois je ne l’ai pas trouvé vu qu’il était parti pour régler ses papiers», a ajouté Saâdi.

«Belkalem pas encore prêt»

En dépit qu’il a pris part aux matchs d’application d’avant-hier, le défenseur Belkalem n’est pas encore prêt pour jouer les matchs officiels. C’est ce qu’a affirmé Saâdi hier lors du point de presse qu’il a animé : «C’est vrai que Belkalem a joué le match d’application et il s’entraine tous les jours, néanmoins il n’est pas encore prêt pour le faire jouer pendant 30 ou 45 minutes», fera-t-il savoir.

«La participation de Raiah dépendra de l’évolution de son état»

Questionné sur la blessure de son milieu de terrain Malik Raiah, Saâdi a affirmé qu’il prendra sa décision dans les prochaines heures : «Pour le moment, on ne sait pas s’il sera apte à jouer le match. S’il pourra jouer c’est ton mieux, sinon on lui trouvera un remplaçant», a conclu Saâdi son intervention.

